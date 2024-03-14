https://mossoveta.ru/ На двух сценах театра («Основная» — 894 места и сцены «Под крышей» — 120 мест) идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, созданные режиссерами разных поколений и творческих позиций. Режим работы: Понедельник — пятница с 12:00 до 19:30 Суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00 Перерыв с 15:00 до 16:00
Карта места...
Комментарии
Рекомендую спектакль: "Идиот" и "Преступление и наказание" ("Р.Р.Р.") - Достоевский - это философия!
Константинович Артём7 марта 2024, 21:45
Все хорошо. Но стулья не удобные
Ольга27 марта 2024, 19:55
Комментарий удален
Константинович Артём27 марта 2024, 20:11
Ольга А, лезгинку танцевать
Были в Моссовета на Пречистенке на Женитьба Фигаро. Классно, смешно, отличный актёрский состав. В общем рекомендую)))