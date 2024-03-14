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Государственный академический театр имени Моссовета

Москва, Большая Садовая ул., 16, с1

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https://mossoveta.ru/ На двух сценах театра («Основная» — 894 места и сцены «Под крышей» — 120 мест) идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, созданные режиссерами разных поколений и творческих позиций. Режим работы: Понедельник — пятница с 12:00 до 19:30 Суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00 Перерыв с 15:00 до 16:00
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Комментарии

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Светлана
14 декабря 2025, 22:19

Были в Моссовета на Пречистенке на Женитьба Фигаро. Классно, смешно, отличный актёрский состав. В общем рекомендую)))

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Ana
7 апреля 2025, 05:29

Рекомендую спектакль: "Идиот" и "Преступление и наказание" ("Р.Р.Р.") - Достоевский - это философия!

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Константинович Артём
7 марта 2024, 21:45

Все хорошо. Но стулья не удобные

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Ольга
27 марта 2024, 19:55

Комментарий удален

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Константинович Артём
27 марта 2024, 20:11

Ольга А, лезгинку танцевать

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