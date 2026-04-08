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Fedini

Москва, Петровка 28 c2

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http://galleryfedini.art/ Галерея современного искусства Fedini создана в 2020 году. Направления деятельности галереи — живопись, фотография, скульптура, диджитал-арт, предметы дизайна. Художественная галерея является уникальным местом, где искусство и гуманизм объединяются для создания вдохновляющего смыслового пространства. Галерея ставит своей целью рассказать о роли человеческого сознания в формировании и развитии цивилизации, а также продвигать идеи гуманизма через искусство. вт-вс 10:00–21:00
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