https://solncevo.vzmoscow.ru/ Галерея Солнцево — это районная площадка, где создаётся среда взаимодействия, соучастия в творческом процессе, где разговор строится на равных, легкий и свободный, вовлекая зрителя стать частью в постижении знаний об искусстве. Творческое поле, где возможность открытия, будь то изобразительное, театральное или хореографическое искусство, есть у каждого, и взрослого и ребёнка. Место, где зритель может получить новый опыт и выразить себя. Пространство современного искусства и творчества, формирующее у посетителя представления о многообразии изобразительного искусства. Галерея активно участвует в формировании культурного ландшафта городской среды. Специализируется в основном на фигуративном искусстве понятном широкому кругу зрителей. Также галерея открыта для экспериментальных проектов актуального искусства, где происходит обмен мнениями и выстраивание отношения лояльности и принятия через просвещение. Режим работы: ежедневно 11:00-20:00
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