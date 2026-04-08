  1. Москва
  2. Места
  3. Галереи

Солнцево

Москва, Богданова, 44

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://solncevo.vzmoscow.ru/ Галерея Солнцево — это районная площадка, где создаётся среда взаимодействия, соучастия в творческом процессе, где разговор строится на равных, легкий и свободный, вовлекая зрителя стать частью в постижении знаний об искусстве. Творческое поле, где возможность открытия, будь то изобразительное, театральное или хореографическое искусство, есть у каждого, и взрослого и ребёнка. Место, где зритель может получить новый опыт и выразить себя. Пространство современного искусства и творчества, формирующее у посетителя представления о многообразии изобразительного искусства. Галерея активно участвует в формировании культурного ландшафта городской среды. Специализируется в основном на фигуративном искусстве понятном широкому кругу зрителей. Также галерея открыта для экспериментальных проектов актуального искусства, где происходит обмен мнениями и выстраивание отношения лояльности и принятия через просвещение. Режим работы: ежедневно 11:00-20:00
Карта места...

Ещё галереи в городе Москва

Lime

улица Кузнецкий Мост, 14
Карточка

К35

Усачёва улица, 9
Карточка

Галерея Нико

Большой Тишинский пер., 19, стр. 1
Карточка
Популярное

Sistema

Бобров переулок, 4с4
Карточка

Омельченко (Omelchenko)

Староконюшенный пер., д. 32
Карточка

Stella Art Foundation

1-й Красногвардейский проезд, 15
Карточка
Популярное

Здесь

Таганская ул., 31/22
Карточка

Pop/off/art gallery

ВИНЗАВОД, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста