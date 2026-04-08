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Галерея «На Песчаной»

Москва, ул. Новопесчаная, 23к7

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http://psch-gallery.ru/ Галерея «На Песчаной» — это пространство для выставок, книжный магазин и печатная мастерская. Приоритетными направлениями выставочной деятельности галереи являются современное искусство, графический дизайн, иллюстрация, авторская книга, архитектура. Нам интересно поддерживать проекты начинающих художников и кураторов, студентов и выпускников творческих институций. Особое внимание мы уделяем печати малотиражных изданий — каталогов к выставкам, зинов, альманахов, постеров. Для художников и дизайнеров существует форма подачи заявки на осуществление своего печатного проекта в мастерской, оборудованной ризографом. В книжном магазине галереи представлены подборка книг по искусству, архитектуре, дизайну, принты, книги для детей. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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Комментарии

U№
User №204882
27 октября 2022, 22:56

Достаточно неплохое место, рекомендую сходить.

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