http://psch-gallery.ru/ Галерея «На Песчаной» — это пространство для выставок, книжный магазин и печатная мастерская. Приоритетными направлениями выставочной деятельности галереи являются современное искусство, графический дизайн, иллюстрация, авторская книга, архитектура. Нам интересно поддерживать проекты начинающих художников и кураторов, студентов и выпускников творческих институций. Особое внимание мы уделяем печати малотиражных изданий — каталогов к выставкам, зинов, альманахов, постеров. Для художников и дизайнеров существует форма подачи заявки на осуществление своего печатного проекта в мастерской, оборудованной ризографом. В книжном магазине галереи представлены подборка книг по искусству, архитектуре, дизайну, принты, книги для детей. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
Карта места...
Достаточно неплохое место, рекомендую сходить.