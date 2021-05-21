Галерея Люмьер — московская фотографическая галерея, основанная в 2001 году Натальей Григорьевой-Литвинской. Галерея представляет признанных советских и зарубежных фотографов, а также работает с современными авторами. За время существования галерее удалось собрать коллекцию советской фотографии, которая охватывает период с 1920-х по 1990-е годы и включает в себя 13 300 авторских отпечатков. Люмьер работает с коллекционной западной и советской фотографией, занимается выставочной и издательской деятельностью, образовательными проектами в области фотографии и современного искусства. Режим работы: Вт – Вс: 11:00 — 20:00 Пн — выходной. https://lumiere.ru/
Карта места...
Комментарии
maroonshade31 января 2024, 22:26
не соответствует действительности
Светлана27 февраля 2023, 19:43
Тоже всегда с большим интересом посещаю выставки в галерее Люмьер.
Bulochka30 октября 2021, 18:16
Это самая любимая Фото- галерея в Москве. Стоит ли говорить, что сюда привозят и собирают интересные работы как известных авторов, и нет. Обычно, конечно, первый вариант. Отличная доступность от метро, отличная локация. Хорошая обстановка в самом здании.
Олеся Волочай21 октября 2021, 23:25
Очень крутой музей фото и выставки бывают ооочень огненные!
Одна из любимейших галерей в Москве, ценник невысокий, тем более по студенческому. Не особо удобное расположение, зато если погода хорошая очень красиво
Не уверена что я полностью прониклась этим местом