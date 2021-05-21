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Люмьер

Москва, Большая Полянка, 61 строение 1

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Галерея Люмьер — московская фотографическая галерея, основанная в 2001 году Натальей Григорьевой-Литвинской. Галерея представляет признанных советских и зарубежных фотографов, а также работает с современными авторами. За время существования галерее удалось собрать коллекцию советской фотографии, которая охватывает период с 1920-х по 1990-е годы и включает в себя 13 300 авторских отпечатков. Люмьер работает с коллекционной западной и советской фотографией, занимается выставочной и издательской деятельностью, образовательными проектами в области фотографии и современного искусства. Режим работы: Вт – Вс: 11:00 — 20:00 Пн — выходной. https://lumiere.ru/
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Комментарии

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Софья
06 апреля, 07:55

Не уверена что я полностью прониклась этим местом

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maroonshade
31 января 2024, 22:26

не соответствует действительности

С
Светлана
27 февраля 2023, 19:43

Тоже всегда с большим интересом посещаю выставки в галерее Люмьер.

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Bulochka
30 октября 2021, 18:16

Это самая любимая Фото- галерея в Москве. Стоит ли говорить, что сюда привозят и собирают интересные работы как известных авторов, и нет. Обычно, конечно, первый вариант. Отличная доступность от метро, отличная локация. Хорошая обстановка в самом здании.

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Олеся Волочай
21 октября 2021, 23:25

Очень крутой музей фото и выставки бывают ооочень огненные!

И
Илья
20 мая 2021, 19:38

Одна из любимейших галерей в Москве, ценник невысокий, тем более по студенческому. Не особо удобное расположение, зато если погода хорошая очень красиво

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