Частная галерея и единственное в мире пространство, где собраны работы двух выдающихся художниц: легендарной Хильдегард Гюнцель и Алисы Филипповой. Куклы — это не игрушки, а произведения искусства, которые хранятся в частных коллекциях Деми Мур, Майкла Джексона, Донателлы Версаче, Мадонны. Но главное — это атмосфера. Белый рояль, приглушённый свет, тишина, в которой оживают образы. Что предлагают гостям: Экскурсии по коллекции — с рассказом об авторах, истории кукол, секретах материалов и не только. Музыкальные вечера — салонные камерные вечера музыки с роялем, виолончелью и другими инструментами — приглашённые исполнители из Большого театра. Творческие вечера и мастер-классы — создание коллажей, интерьерного декора, украшений, игрушек и т.п. Посещение: Регулярные экскурсии проходят: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 13:00 и 16:00 Группы до 10 человек — так сохраняют камерность и качество впечатления. Визит не во время регулярных экскурсий строго по предварительной записи. Просят бронировать индивидуальное время посещения минимум за 2-3 дня. Стоимость: 1500 руб./взрослый, 800 руб./льготный Сайт: https://adeldolls.com/
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