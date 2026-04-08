http://classicgallery.ru/ Московский музей классической фотографии был создан несколькими фотографами-единомышленниками как модное пространство для обогащения культурной жизни столицы. Экспозиции галереи-музея привлекают не только знатоков фотографии, но и любителей современного и классического искусства разных стран. Ключевая задача галереи — развить у молодого поколения художественный вкус и чувство прекрасного, которые опирались бы на эталонные творения мастеров с мировой известностью. Эти работы были созданы виртуозами фотографического искусства разных исторических эпох, и они по праву носят статус признанных классических шедевров. Время работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 12:00-21:00
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Была на фотовыставке Анны Кеврель. Отличная экспозиция! Немаловажно - есть буфет)