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Галерея Измайлово

Москва, Измайловский пр-д, 4

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https://vzmoscow.ru/galleries/gallery_izmailovo/index.php Галерея «Измайлово» — место в нецентральном районе Москвы, где можно увидеть качественное современное искусство: живопись, объекты, фото, видео, графику, керамику, тексты. За последние годы здесь прошли десятки проектов с участием художников из России и других стран. Одна из редких площадок, где академическая живопись представлена в современном контексте. Галерея поддерживает творческие идеи, помогает местным жителям в реализации проектов и даёт художникам возможность показать свои работы. Всё, что здесь происходит, — не монолог, а приглашение к диалогу и осмыслению. Время работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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