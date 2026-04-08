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Файн Арт

Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 строение 9

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http://galleryfineart.ru/ Галерея Файн Арт — одна из ведущих галерей современного искусства России. Основана в 1992 Мариной Образцовой и Ириной Филатовой. Сфера интересов — живопись, графика, скульптура, фотография, видео, объект. Расположена в центре культурной жизни Москвы — в Центре современного искусства Винзавод. Галерея провела более 450 выставок, в том числе в Московском музее современного искусства, в Государственном Русском Музее, принимает участие в проектах Третьяковской Галереи. Участвует в ярмарках в России и за рубежом, в международных проектах, аукционах. Режим работы: Вт-Вс: 12.00—20.00 Выходной: понедельник
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