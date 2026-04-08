http://gallery-belyaevo.ru/ Галерея «Беляево» была открыта в 1988 году, вошла в историю отечественного изобразительного искусства как место проведения первых выставок советских художников-нонконформистов. На сегодняшний день галерея «Беляево» является многофункциональным культурно-просветительским центром, генератором различных художественно-образовательных практик. На базе галереи действует учебный центр искусств, дизайн-бюро и арт-бутик, с успехом проходят музыкальные программы, театральные представления. Режим работы галереи: Ежедневно с 11:00 до 20:00 Выходной — понедельник.
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