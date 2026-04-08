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Чайный клуб «Матэ»

Москва, Люсиновская улица, 12

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Погружение в мир традиций и энергии. Здесь время течёт медленнее, а мир обретает новые краски. Здесь ты сможешь: Приобщиться к древним культурам: узнать о Цивилизации майя, их календаре Цолькин и о твоём предназначении на земле Найти своё идеальное мате: тебе помогут подобрать йерба мате с калабасом по твоему Солнечному знаку Посетить уникальные церемонии: откроешь для себя ритуалы разных народов мира и почувствуешь их силу Насладишься натуральными вкусами: здесь готовят мате, кофе и какао, травяные и китайские чаи, используя только натуральные ингредиенты и придерживаясь традиционных рецептов https://mate-shop.ru/ Режим работы: ежедневно 12:00-00:00
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