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Bizi Moscow

Москва, 3-я улица ямского поля, 2к13

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Концептуальный танцевальный -бар с тематическими вечеринками, топовыми артистами, а также приятными ценами на меню бара и кухни. Bizi станет твоим другом вечером, где ты всегда найдёшь с кем и как потусоваться. Каждый день, с 23:00 до 6:00 Вход: свободный, FC/DC Сайт: http://bizibar.ru/
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Комментарии

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Кривощеков Эдуард
20 июля, 02:25

Классная отмосфера

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dikasssprsk
28 февраля 2024, 07:14

Самый лучший клуб ❤

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Кадырбеков Амантур
31 июля 2023, 07:09

На фейс контроле не пустили из зи логотипа Найк, еб@нутые

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Карпенко Апполинария
16 марта 2023, 05:03

Арабы, убийцы и маргиналы – все сюда!

П№
Пользователь №334628
3 марта 2023, 17:45

Крутой бар) Хорошая музыка, обширное барное меню, отличный свет, много акций

П№
Пользователь №276491
2 января 2023, 19:51

Фейсеры невменяемые, ребята с юга нашей необъятной, загасили в четвером парня, который ничего в их сторону не делал и сделать бы не мог

П№
Пользователь №158076
1 сентября 2022, 17:42

Отличная музыка и очень вкусные коктейли

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Игоряша
21 мая 2023, 00:46

Пользователь №158076, составишь компанию завтра?

А
Аноним
14 августа 2022, 14:29

Только сюда и хожу теперь на всю ночь

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