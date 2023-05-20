Концептуальный танцевальный -бар с тематическими вечеринками, топовыми артистами, а также приятными ценами на меню бара и кухни. Bizi станет твоим другом вечером, где ты всегда найдёшь с кем и как потусоваться. Каждый день, с 23:00 до 6:00 Вход: свободный, FC/DC Сайт: http://bizibar.ru/
Карта места...
Комментарии
dikasssprsk28 февраля 2024, 07:14
Самый лучший клуб ❤
Кадырбеков Амантур31 июля 2023, 07:09
На фейс контроле не пустили из зи логотипа Найк, еб@нутые
Карпенко Апполинария16 марта 2023, 05:03
Арабы, убийцы и маргиналы – все сюда!
Пользователь №3346283 марта 2023, 17:45
Крутой бар) Хорошая музыка, обширное барное меню, отличный свет, много акций
Пользователь №2764912 января 2023, 19:51
Фейсеры невменяемые, ребята с юга нашей необъятной, загасили в четвером парня, который ничего в их сторону не делал и сделать бы не мог
Пользователь №1580761 сентября 2022, 17:42
Отличная музыка и очень вкусные коктейли
Игоряша21 мая 2023, 00:46
Пользователь №158076, составишь компанию завтра?
Аноним14 августа 2022, 14:29
Только сюда и хожу теперь на всю ночь
Классная отмосфера