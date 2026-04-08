Бис Арт (Bis Art) основана в 1992 году. Галерея находится на территории ЦСИ «Винзавод» и представляет современное концептуальное искусство в направлении метамодерн. В коллекции галереи уникальные художники, работающие в разных стилях, форматах и материалах. Здесь всегда открыты для талантов и находимся в непрерывном поиске новых художников. Бис Арт (Bis Art) постоянно принимает участие в международных фестивалях и выставках, систематически обновляет экспозицию, а также проводит кураторские экскурсии. Тут консультируют и помогают в подборе произведений искусств как начинающим, так и опытным коллекционерам. http://www.bisartgallery.com/
Карта места...
Весьма достойные экспозиции, но далеко не все) звездочка за доступность и разнообразие