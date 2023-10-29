Комментарии
Хорошее приличное место, алкоголь нормальный, еда не всегда
Тусят дети и странные личности(
Прекрасное место, есть еда, бары отличаются по коктейлям Что обеспечивает движение по клубу, охранники всегда доброжелательные выглядят прилично. Для тех кто по борзее сделаны vip-зоны где за денежку они могут отделиться от общей массы точка Это очень практично и удобно, исключает конфликты. Девушки обычные, алкоголь нормальный.
Помойка еще с бородатых времен как была так и осталась. На самом деле за счет этого, до сих пор и живо заведение. Это своеобразный мосмаркет клуб - по простому если. К сожалению за качеством у нас никто не гонится, и пиал хавает такое г ведрами. 2 звезды , а не одна, только иногда сходить на концерт. А так не вижу смысла ходить.
Неплохое место для субботнего вечера, чтоб выпить и потанцевать, но в следующий раз пойду туда на спортивное мероприятие 😁
очень понравился, заказала там стол в вип зоне, персонал и охранники очень добрые. музыка сойдёт. даже под конец охранник проводил бесплатно до выхода меня и подруг. беспокоился за безопасность)
Люблю это место за возможность сходить на концерт любимых исполнителей и отличное расположение.
Как достать проходки
Сергеева Елена, https://t.me/gipsyprohodka
Была 1 раз, всё понравилось, атмосферное место, всё очень красиво, много места, вкусные коктейли и классная музыка
Была на концерте Димы Билана , все было отлично и атмосфера просто шикарная
Отлично. Весело. Не нужно нарядной одежды, выпивка только чистый продукт, коктели заказывать не надо. Персонал уставший. Интерьер достойный, туалеты много и чистые. Публика в основном до 30 лет
Ввое время застал это место в 2010-ых годах. Было весело)) В целоом хорошиий клуб! Как сейчас - уже не знаю)