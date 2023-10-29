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Bar Gipsy

Москва, Болотная наб., 3/4, строение 2

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Популярный диско-бар на «Красном Октябре». Заведение работает по пятницам и субботам в формате ночного клуба с модными вечеринками и концертами. В меню клуба Джипси беспроигрышное разнообразие — и роллы, и суши, и паста, и стейки, и форшмак, и морепродукты; в барной карте тоже — от мохито до вина магнумами. Публика под стать — самая разношерстная. Зимой и летом работает видовая терраса с искусственным газоном и гамаками. пт,сб 23:00–06:00 https://bargipsy.com/
Карта места...

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Комментарии

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Глеб
27 июля 2025, 15:32

Ввое время застал это место в 2010-ых годах. Было весело)) В целоом хорошиий клуб! Как сейчас - уже не знаю)

А
Аноним
4 июля 2025, 01:54

Хорошее приличное место, алкоголь нормальный, еда не всегда

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Алена
30 апреля 2025, 13:56

Тусят дети и странные личности(

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Данила
10 января 2025, 20:42

Прекрасное место, есть еда, бары отличаются по коктейлям Что обеспечивает движение по клубу, охранники всегда доброжелательные выглядят прилично. Для тех кто по борзее сделаны vip-зоны где за денежку они могут отделиться от общей массы точка Это очень практично и удобно, исключает конфликты. Девушки обычные, алкоголь нормальный.

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Макс
26 декабря 2024, 21:04

Помойка еще с бородатых времен как была так и осталась. На самом деле за счет этого, до сих пор и живо заведение. Это своеобразный мосмаркет клуб - по простому если. К сожалению за качеством у нас никто не гонится, и пиал хавает такое г ведрами. 2 звезды , а не одна, только иногда сходить на концерт. А так не вижу смысла ходить.

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Дмитрий
19 октября 2024, 01:50

Неплохое место для субботнего вечера, чтоб выпить и потанцевать, но в следующий раз пойду туда на спортивное мероприятие 😁

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жасмин
8 февраля 2024, 00:34

очень понравился, заказала там стол в вип зоне, персонал и охранники очень добрые. музыка сойдёт. даже под конец охранник проводил бесплатно до выхода меня и подруг. беспокоился за безопасность)

А
Аноним
18 декабря 2023, 21:25

Люблю это место за возможность сходить на концерт любимых исполнителей и отличное расположение.

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Сергеева Елена
17 ноября 2023, 22:48

Как достать проходки

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Винокуров Егор
13 января 2024, 01:11

Сергеева Елена, https://t.me/gipsyprohodka

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Екатерина
29 октября 2023, 23:26

Была 1 раз, всё понравилось, атмосферное место, всё очень красиво, много места, вкусные коктейли и классная музыка

А
Аноним
24 ноября 2022, 21:51

Была на концерте Димы Билана , все было отлично и атмосфера просто шикарная

M
Maria
28 июня 2022, 15:51

Отлично. Весело. Не нужно нарядной одежды, выпивка только чистый продукт, коктели заказывать не надо. Персонал уставший. Интерьер достойный, туалеты много и чистые. Публика в основном до 30 лет

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