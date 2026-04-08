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Бар Disco 90

Москва, улица Новый Арбат, 21

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Для кого-то 90-е — это школьные или студенческие годы, пора беззаботной молодости, ночных прогулок и танцев до утра. И конечно же, это время любимых хитов с затёртых аудиоплёнок, звучавших в плеере, из окон квартир и на дискотеках. В барах Disco 90 можно с головой окунуться в атмосферу того времени. Здесь проходят зажигательные дискотеки под музыку от диджеев проекта Retro Sound System. Вход через Twenty One Club. пт и сб 23:00-6:00 Сайт: https://www.bardisco90.ru/
Карта места...

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Комментарии

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Пользователь №740129
27 июня 2024, 17:25

Топ место для любителей культуры 90-х

МС
Маша Селиванова
2 октября 2023, 23:03

Нормас так затусили

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