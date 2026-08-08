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Звукотерапия с поющими чашами

Йога Платформа
Спартаковский пер. дом 2 стр.1 подъезд 6, этаж 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

В день, когда космические ритмы задают вектор на годы вперёд, войди в новый этап через состояние ясного контакта с собой и звукотерапию от Алёны Кильдюшевой. Саундхилинг, или звукотерапия, — это практика глубокого расслабления и восстановления через звук. Здесь не нужно ничего «делать»: ты устраиваешься поудобнее и позволяешь звуку бережно провести тебя от суеты бесконечных мыслей в состояние глубокого покоя, где запускается естественное восстановление нервной системы. Какие инструменты звучат в практике: — Тибетские и хрустальные поющие чаши: создают обертональное поле, помогают замедлиться, перейти в альфа- и тета-ритмы, запустить процессы самоисцеления — Гонг: работает как звуковой массаж на уровне клеток: снимает глубокое телесное напряжение, освобождает от накопленного стресса — Глюкофон и кристаллические переливы: мягко успокаивают ум, возвращают ощущение лёгкости и внутренней тишины — Перкуссия: помогает заземлиться, вернуть чувство устойчивости и опоры в теле Программа практики: — Ароматерапия с натуральными эфирными маслами — Мягкая растяжка — Звуковое путешествие — Тёплое общение и работа с МАК-картами Ведущая: Алёна Кильдюшева, звукотерапевт.

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