Звуки Звуков
Большой Николопесковский переулок, 13
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от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Осенний акустический шабаш трёх коллективов с оригинальным авторским материалом: — володя колодин и его друзья — инди; — ИзМешка — дарк-джаз с поэтическими интермедиями; — музыка соседних кварталов — «то, что хочется слушать, стоя под фонарём, чуть замёрзнув, но не в силах уйти». В пространстве действует принцип антипав — курение, употребление алкоголя и других психоактивных веществ запрещено. Зато у здесь есть чай и газировка. Вход: любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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