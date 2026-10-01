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РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Осенний акустический шабаш трёх коллективов с оригинальным авторским материалом: — володя колодин и его друзья — инди; — ИзМешка — дарк-джаз с поэтическими интермедиями; — музыка соседних кварталов — «то, что хочется слушать, стоя под фонарём, чуть замёрзнув, но не в силах уйти». В пространстве действует принцип антипав — курение, употребление алкоголя и других психоактивных веществ запрещено. Зато у здесь есть чай и газировка. Вход: любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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