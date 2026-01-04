Звук падения
ул. Крымский Вал, 9, стр.32
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Альма, Эрика, Ангелика и Нелли — четыре женщины из разных эпох, начиная с времён Первой мировой войны и заканчивая нашими днями. Каждая из них провела детство или юность в одном и том же поместье в Альтмарке. Исследуя собственное настоящее, они постепенно обнаруживают следы прошлого и открывают загадки, которые объединяют их судьбы.
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