Возраст 6+
Кино
Про событие
Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города. Двери на киносеанс откроются в 15:30, начало в 16:00
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