ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зверополис 2

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города. Двери на киносеанс откроются в 15:30, начало в 16:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Психология кино: «Неизбранные дороги»
Психология кино: «Неизбранные дороги»
по подписке
Безумное свидание
Безумное свидание
по подписке
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
Капиталистическая фантазия в фильме «Американский психопат» как документ эпохи
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста