Эстетичный психологический триллер с элементами черного юмора. Стильный, графичный бестиарий по культовым пьесам Дона Нигро, где животные повадки становятся зеркалом наших самых тщательно скрываемых экзистенциальных страхов. Контрастное, почти неоновое освещение выхватывает актёров из темноты, создавая эффект изолированности и обнажая каждое движение. Артисты не ходят на четвереньках — они передают суть зверей через микродинамику, нервные жесты и ломаные линии тел. Из-за этого граница между животным и человеком стирается за секунды. Новеллы устроены как хирургические надрезы. Зритель только что искренне смеялся над абсурдным монологом одержимой сыром Мыши или ворчливого Попугая, а в следующий миг замирает от экзистенциального ужаса перед лицом Леммингов, бегущих к обрыву. Это идеальное камерное пространство для интеллектуалов, уставших от банальных комедий и скучной классики. Постановка вытаскивает наружу темы одиночества, конформизма и поиска себя, оставляя плотный шлейф для размышлений после закрытия занавеса.