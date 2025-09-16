Гест гастробар из Рязани. Как истинная светская дама, «Зойка» любит собирать в своей гостиной творческую публику. На этот раз она привечает у себя «Поэта» — гастробар из Рязани, в котором каждая деталь отсылает к эпохе Серебряного века. Команда «Поэта» — гастрономический партнёр музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове. Их стиль — необычный синтез кулинарии, барного дела, театра и поэзии. 16 сентября москвичи смогут прикоснуться к этой культуре, не покидая столицы. «Поэт» привезёт с собой четыре коктейля, полных символизма и скрытых смыслов: • лёгкая, свежая «Галина Бениславская» с нотами морковно-лавандового кордиала; • выразительная, необычная «Зинаида Райх» — немного колкая, но сбалансированная; • крепкий, с десертными мотивами «Александр Блок», напоминающий о любимой страсти поэта — мадере; • природная ягодная «Радуница» — воплощение первого сборника Есенина, со сладостью настоящего мёда и пряными нотами тимьяна. Гест сопроводят чтения стихов: лицедеи «Зойки» выступят в тандеме с командой «Поэта». И помни: пространство гостиной на Патриарших камерное, поэтому предварительная бронь крайне желательна.