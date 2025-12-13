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Масштабная вечеринка во Дворце культуры завода «Серп и Молот». В программе: лайв-выступление легенды электронной музыки Allen Hulsey из США, диджей и продюсер Share с Ибицы, а также резиденты Geju и Agraba. MainStage с индустриальной архитектурой, мощным саундом и свет-дизайном. dress code: cocktail / glam / casual chic. Бронь столов по указанному номеру телефона.
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