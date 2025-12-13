ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Zorka special edition

ДК завода «Серп и Молот», ул. Волочаевская, 48 стр 1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Масштабная вечеринка во Дворце культуры завода «Серп и Молот». В программе: лайв-выступление легенды электронной музыки Allen Hulsey из США, диджей и продюсер Share с Ибицы, а также резиденты Geju и Agraba. MainStage с индустриальной архитектурой, мощным саундом и свет-дизайном. dress code: cocktail / glam / casual chic. Бронь столов по указанному номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста