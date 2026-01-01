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Zorka New Year’s Party 2026
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 10000₽ до 20000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Новогодняя ночь в самой красивой локации Москвы! Воробьёвы горы, трёхуровневый особняк «Воробьёвы Холл» и эксклюзивный лайнап. Встречай гостей из Ибицы: OMER TAYAR и LANDIKHAN. Открывает ночь DANIEL HOKUM, финальный сет - AGRABA. Бронь столов по указанному номеру. FC/DC: cocktail /glam /casual chic.
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