Последняя суббота лета. Зорька х Гипнотика с лайн-апом, в котором встречаются несколько поколений электронной сцены. M.A.N.D.Y. (DE) — проект Patrick Bodmer, одного из основателей легендарного Get Physical. Вместе с Philipp Jung он стоял у истоков M.A.N.D.Y., а их Body Language с Booka Shade стала одной из главных композиций в истории хаус-музыки. Вместе с ним DODI (IL) — израильский диджей и продюсер. За пультом он с юного возраста, а сегодня активно выпускает собственную музыку и делает коллабы с Adam Ten и Rafael. IZHEVSKI — одно из самых узнаваемых имён российской электронной сцены, артист с многолетней историей. В этот раз Дима выступит в рассветное время прямо на закате лета. Также в эту ночь ROCCA, основатель и идеолог HYPNOTICA и PAYSAGE. Лайнап: M.A.N.D.Y. (DE) • DODI (IL) • IZHEVSKI • ROCCA • PAYSAGE Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал-шик.