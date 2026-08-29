ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зорька х Гипнотика

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Последняя суббота лета. Зорька х Гипнотика с лайн-апом, в котором встречаются несколько поколений электронной сцены. M.A.N.D.Y. (DE) — проект Patrick Bodmer, одного из основателей легендарного Get Physical. Вместе с Philipp Jung он стоял у истоков M.A.N.D.Y., а их Body Language с Booka Shade стала одной из главных композиций в истории хаус-музыки. Вместе с ним DODI (IL) — израильский диджей и продюсер. За пультом он с юного возраста, а сегодня активно выпускает собственную музыку и делает коллабы с Adam Ten и Rafael. IZHEVSKI — одно из самых узнаваемых имён российской электронной сцены, артист с многолетней историей. В этот раз Дима выступит в рассветное время прямо на закате лета. Также в эту ночь ROCCA, основатель и идеолог HYPNOTICA и PAYSAGE. Лайнап: M.A.N.D.Y. (DE) • DODI (IL) • IZHEVSKI • ROCCA • PAYSAGE Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал-шик.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6
Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста