Первая выходные лета: ночи становятся ещё длиннее, а солнце ярче. Встречай первые летние лучи вместе с любимыми артистами, создающими уникальную атмосферу и фирменное звучание Зорьки. Только ты, музыка и ночь, в которой теряешь счёт времени. Диджеи: AGRABA, PEREDEL, AIWASKA, SONY VIBE & NATASHA WAX. Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.