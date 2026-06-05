Зорька
улица Косыгина, 28с1
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Завершение:
от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Первая выходные лета: ночи становятся ещё длиннее, а солнце ярче. Встречай первые летние лучи вместе с любимыми артистами, создающими уникальную атмосферу и фирменное звучание Зорьки. Только ты, музыка и ночь, в которой теряешь счёт времени. Диджеи: AGRABA, PEREDEL, AIWASKA, SONY VIBE & NATASHA WAX. Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.
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