Показ оригинальной версии с русскими субтитрами. В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом, дома постоянные бытовые разборки с соседями, еще и подруга дает от ворот поворот. А тут еще начинается какая-то странная эпидемия — ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела превращая граждан в таких же зомби. Шон вместе с другом Эдом вооружаются дубинами и лопатами и выходят на тропу войны.