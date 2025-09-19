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Зомби по имени Шон

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ оригинальной версии с русскими субтитрами. В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом, дома постоянные бытовые разборки с соседями, еще и подруга дает от ворот поворот. А тут еще начинается какая-то странная эпидемия — ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела превращая граждан в таких же зомби. Шон вместе с другом Эдом вооружаются дубинами и лопатами и выходят на тропу войны.

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