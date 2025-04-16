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Золотые зубы

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

После выпуска альбома Post-hardcore и активного фестивально лета «Золотые Зубы» собрали ворох восторженных рецензий и битком забитые клубы. К весне также ожидаются новинки от тольяттинской формации, но какие именно — пока секрет. Следи за новостями и новинками на стриминговых площадках. С уверенностью можно сказать одно: большой концерт, запланированный на весну — ещё и своего рода презентация. «Золотые Зубы» ставят во главу угла любительский подход в сочинении поп-песен, интонации в стиле «сиротский шансон» и разнообразие стилей, напоминающее меню в ресторане средней руки. Будут флекс и грусть, абстрактный хип-хоп и гитарный драйв, а также старые, относительно новые и совсем новые песни.

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