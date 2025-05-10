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Знакомьтесь: ром

Большая Новодмитровская улица, 23с1

Начало:

Завершение:

4990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ром — не так прост, как кажется! У него есть множество видов и стилей: от белого до выдержанного в бочках, от базовых вариантов до премиальных. Гладкий и согревающий, с фруктово-ореховым вкусом и яркими нотками дуба. Или сильный и мощный, с тонами выпечки, дыма, кожи и весенних полевых цветов. На мероприятии познакомишься с разными воплощениями рома, его историей и тонкостями производства.

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