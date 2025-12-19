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  1. Москва
  2. События

Знакомства и танцы

уточняй у организатора

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5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: 89772513575, 89015679060 Новый уровень вечерних и ночных мультифандомных мероприятий знакомств и танцев в Москве. В современном мире дейтинг стал широко распространённым, олицетворяя собой особую сферу общения, связанную с романтическими отношениями. Тебе помогут окунуться в атмосферу знакомств и музыки. Тематика: новые знакомства парней с девушками. Тебя ждут: — Клуб на 60 человек с удобным закрытым залом — Большое количество гостей и интересных костюмов — Крутой бар с качественными напитками — Лаунж-зона на 2 этаже с прекрасным видом — Специальные гости и прекрасные новые знакомства — Большой зал для танцев и общения — Хорошая популярная музыка — Непередаваемая атмосфера — Конкурсы и интерактивы для всех гостей в зале — Уникальная атмосфера — Возможность найти новых друзей и хороших знакомых На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Много крутых знакомств и уникальная атмосфера. Фото и видео строго запрещено! Место проведения: Метро Крестьянская Застава, Клуб Лофт Вход строго 18+ (проверка документов). Дресс-код уточняется при записи. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.

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