Вместе с экскурсоводом ты сможешь научиться читать и понимать символический язык мифов, легенд и тайнописи искусства. Выставка предлагает свои ответы на вопросы о том, как правильно выбирать и не упускать благоприятные возможности. Будут затронуты следующие вопросы: — Существует ли цель или предназначение? — Какой след остаётся благодаря этому путешествию? Древние традиции дали ключ к подобным вопросам. Это символы, которые составляют универсальный язык, доступ к которому имеют все люди. Ведущие: преподаватели школы философии «Новый Акрополь». Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено. Расписание: в октябре выставку можно посетить 25 числа в 19:00, в ноябре — 1 числа в 19:00. Продолжительность 90 минут.