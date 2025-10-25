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Знаки на пути: о времени, выборе, шансах

Новый Акрополь, Старая Басманная улица, 12с2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Вместе с экскурсоводом ты сможешь научиться читать и понимать символический язык мифов, легенд и тайнописи искусства. Выставка предлагает свои ответы на вопросы о том, как правильно выбирать и не упускать благоприятные возможности. Будут затронуты следующие вопросы: — Существует ли цель или предназначение? — Какой след остаётся благодаря этому путешествию? Древние традиции дали ключ к подобным вопросам. Это символы, которые составляют универсальный язык, доступ к которому имеют все люди. Ведущие: преподаватели школы философии «Новый Акрополь». Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено. Расписание: в октябре выставку можно посетить 25 числа в 19:00, в ноябре — 1 числа в 19:00. Продолжительность 90 минут.

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