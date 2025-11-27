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Еда
Про событие
Открывается сказочный сезон и любимый многими формат Клуба — предновогодние дегустации. Первая встреча состоится 27 ноября, в Усадьбе Роден — будешь варить глинтвейн, фотографироваться в невероятной красоте усадьбы и пробовать зимние угощения — имбирные пряники, штоллен и другие самые вкусные сладости. Запись через тг организатора или личные сообщения канала: https://t.me/wineloversclub Повод собраться в компании друзей и с хорошим настроением, чтобы строить планы на грядущую зиму.
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