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Зимняя сказка в Усадьбе Роден

Усадьба Роден, Старосадский переулок, 3с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Открывается сказочный сезон и любимый многими формат Клуба — предновогодние дегустации. Первая встреча состоится 27 ноября, в Усадьбе Роден — будешь варить глинтвейн, фотографироваться в невероятной красоте усадьбы и пробовать зимние угощения — имбирные пряники, штоллен и другие самые вкусные сладости. Запись через тг организатора или личные сообщения канала: https://t.me/wineloversclub Повод собраться в компании друзей и с хорошим настроением, чтобы строить планы на грядущую зиму.

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