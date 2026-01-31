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Зимний обвес

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На встрече ты создашь актуальное украшение, которое освежит твои зимние образы. Ты поработаешь с натуральными материалами: бусинами из камня и стекла, стильными подвесками, фактурными лентами и цепочками. Мастер Алёна заботливо проведёт тебя через весь процесс, чтобы украшение было не только красивым, но и надёжным. Стоимость билетов: 2500 рублей за одного, 4000 рублей — парный билет. В стоимость включён депозит 700 рублей на еду и напитки.

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