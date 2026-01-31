На встрече ты создашь актуальное украшение, которое освежит твои зимние образы. Ты поработаешь с натуральными материалами: бусинами из камня и стекла, стильными подвесками, фактурными лентами и цепочками. Мастер Алёна заботливо проведёт тебя через весь процесс, чтобы украшение было не только красивым, но и надёжным. Стоимость билетов: 2500 рублей за одного, 4000 рублей — парный билет. В стоимость включён депозит 700 рублей на еду и напитки.