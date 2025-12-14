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Про событие
Будут ватные игрушки на ёлку ручной работы, уютные зимние шарфы и шапки, украшения, керамическая посуда и декор, самые милые вязаные мышки, букеты из живых цветов и еловых веток. А ещё сладости, пряники, варенье, выпечка и горячий глинтвейн.
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