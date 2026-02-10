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Жизнь Чака

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

890₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Фильм о хрупкости момента, благодарности и красоте самой обычной жизни. история о том, как важно замечать мелочи, ценить настоящее и жить здесь и сейчас — тихо, глубоко и очень по-настоящему. В меню: тыквенный суп с сухариками — простой и тёплый, как воспоминание Напитки: «now & here latte» — кокосовый раф ; «calm mind tea» — голубая матча-роза О фильме: В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

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