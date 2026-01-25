Возраст 21+
Про событие
Знакомства с интересными людьми в формате продуманной программы общения. Основная тема — маски, которые мы носим, и роли, которые играем в обществе. Ты попробуешь вести себя так, как обычно не ведёшь. Представишь как выглядел бы твой «день наоборот». Притворишься другим человеком по его описанию, и посмотришь как кто-то притворится тобой. И это лишь часть заданий. Общая структура встреч такая: — В малых группах (4-5 человек) участники выполняют разные задания: психологические и социальные — Группы меняются с каждым раундом (всего 20 участников), и каждый раунд имеет собственную тематику — Таким образом каждый обязательно пересечётся с каждым Ориентировочный возраст: 20-35. Здесь можно посмотреть видео с атмосферой прошлых встреч: https://t.me/be_closer_to/205
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на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Зная свой характер немного переживал, что разряжу свою социальную батарейку в ноль, но произошло с точностью наоборот 😅 В группах приятные и интересные люди, ведущий поддерживает легкую атмосферу и совершенствует формат встречи в процессе. Будучи тревожником, достаточно быстро почувствовал себя в своей тарелке. Было интересно узнать о внутреннем мире других людей в процессе общения, это помогает понять некоторые важные вещи о себе Спасибо!