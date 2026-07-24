Когда-то именно так и рождался джаз — музыканты слушали друг друга, рисковали и уводили музыку туда, где она ещё никогда не была. На этой крыше ты увидишь это вживую. Филипп Деринг и молодые виртуозы московской сцены не играют “по программе” — они проживают Гарлем 30–60-х заново. Луи, Элла, Майлз, живая труба, коллективная импровизация и музыка которая создаётся прямо на твоих глазах. А потом город загорается огнями, разговоры стихают сами — и кажется, будто старый Нью-Йорк внезапно возник над вечерней Москвой. Один состав. Один закат. Один вечер который больше никогда не прозвучит так же.