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Живой джаз золотой эпохи 40-х на крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

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Завершение:

от 3000₽ до 7300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Когда-то именно так и рождался джаз — музыканты слушали друг друга, рисковали и уводили музыку туда, где она ещё никогда не была. На этой крыше ты увидишь это вживую. Филипп Деринг и молодые виртуозы московской сцены не играют “по программе” — они проживают Гарлем 30–60-х заново. Луи, Элла, Майлз, живая труба, коллективная импровизация и музыка которая создаётся прямо на твоих глазах. А потом город загорается огнями, разговоры стихают сами — и кажется, будто старый Нью-Йорк внезапно возник над вечерней Москвой. Один состав. Один закат. Один вечер который больше никогда не прозвучит так же.

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