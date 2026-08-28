В креативном пространстве Басманный двор выступит настоящий Живой Хор — легенда Петербурга, 100% женские голоса, покорившие Северную столицу. И теперь кусочек Петербурга окажется в самом сердце Басманного района. В программе — любимые песни, неожиданные попурри из знакомых припевов и знаменитые распевки — отдельный вид искусства. А главное — это не концерт, где нужно просто сидеть и слушать. Любят, когда поют все. Живой хор умеет за несколько минут превратить случайных зрителей в большой общий хор — так, что хочется подпевать, даже если сначала ты просто пришёл посмотреть.