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Живая фактура

Музей нонконформизма, Мясницкая улица, 24/7с2

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200₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая Марлену Шпиндлеру. Открытие приурочено к 95-летию со дня рождения художника и 20-летию Галереи. Будут представлены работы Шпиндлера, ранее не выставлявшиеся в Москве. Шпиндлер — выдающийся мастер советского андеграунда, чье творчество стало известно миру только после крушения СССР. Он провел 15 лет в заключении и изгнании, что стало для него источником не только боли, но и духовной силы. Его искусство отражает неразрывную связь трагедии и радости, наполнено энергией жеста и глубокой драматичностью. Искусствоведы (Жан-Клод Маркаде) находят параллели между Шпиндлером и французским экспрессионистом Жоржем Руо — в умении сочетать нищету и духовность, в строгости контуров. Также в работах художника видят влияние иконописи, первозданной природы и спонтанность примитивного искусства (граффити, наскальная живопись). Ключевая особенность позднего периода — использование грубой мешковины. Ее фактура, напоминающая стену, создает сложную драматургию: спонтанный жест художника вступает в диалог с «волей» материала. Техника напоминает фреску — требующую огромной концентрации и создаваемую «в одно дыхание». Трещины и разрывы краски придают работам ощущение «живой, дышащей» поверхности. График работы: среда — воскресенье 15:00 – 20:00

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