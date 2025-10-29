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Жить своей жизнью

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Жана-Люка Годара «Жить своей жизнью» на французском языке с русскими субтитрами. 22-летняя парижанка Нана решает уйти от мужа, оставив его и маленького сына. Она мечтает стать актрисой, быть свободной и независимой. Однако реальность слишком сурова: проблемы с деньгами и полицией вынуждают Нану начать продавать свое тело…

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