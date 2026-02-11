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Жилец вершин

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вокально-хореографическая сюита на стихи Велимира Хлебникова и музыку Алексея Хвостенко (Хвост) и группы «АукцЫон». «Председатель земного шара» поэт Велимир Хлебников, культовая рок-группа «АукцЫон» и талантливая танцовщица и хореограф Катя Горячева — три главных составляющих этого спектакля. В 1922-м Велимир Хлебников закончил работу над сверхповестью «Зангези». В 1995-м питерская группа «АукцЫон» совместно с Алексеем Хвостенко записали альбом «Жилец Вершин», отличающийся исключительной глубиной и оригинальностью звучания. Стас Намин увидел в нём музыкальную основу для пластического спектакля, построенного на ультрасовременной хореографии, которую позже создала и воплотила в жизнь Екатерина Горячева. К этому стоит добавить, что «пластический спектакль» — определение далеко не полное, так как артисты не только танцуют, но и поют. Так что это? «Пластическая опера»? Жанровое определение здесь подобрать очень сложно, как и практически во всех последних работах театра. А вообще-то новый спектакль — это история о том, как пытался нести свои мысли людям рождённый гением Хлебникова пророк Зангези, и что из этого вышло. Продолжительность: 1 час 10 минут.

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