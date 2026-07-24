Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Зажигательная виниловая вечеринка. Уже в эту пятницу за пультом встретятся три известных селектора и поделятся с тобой самыми зажигательными и редкими мелодиями из своих виниловых коллекций. Диджеи: Дима Спасскин Илья Кöт Spy From Moscow Вход свободный
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи