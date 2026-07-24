Зажигательная виниловая вечеринка. Уже в эту пятницу за пультом встретятся три известных селектора и поделятся с тобой самыми зажигательными и редкими мелодиями из своих виниловых коллекций. Диджеи: Дима Спасскин Илья Кöт Spy From Moscow Вход свободный