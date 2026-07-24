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Жгучий поворот событий (Red Hot Twist)

Mission, Спартаковская улица, 3с3

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зажигательная виниловая вечеринка. Уже в эту пятницу за пультом встретятся три известных селектора и поделятся с тобой самыми зажигательными и редкими мелодиями из своих виниловых коллекций. Диджеи: Дима Спасскин Илья Кöт Spy From Moscow Вход свободный

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