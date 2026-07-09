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Команда «Жёрдочки» под худ. руководством грозного симпатяги Анвара Нигматуллина собирается в новом составе (+баритон-сакс) с латинско-свинговой программой, которая отлично зайдет под вино (или сет настоек). программа от хауз-бенда: — No moon at all, Дэвид Манн — Work song, Нэт Аддерли — Recado Bossa Nova, Дхалма Ферера — Latin Hangover, Ли Морган Далее — открытый джем (бибоп, свинг, фьюжн, латина) по запросам музыкантов. записывайся в комментах: https://t.me/lachesis_groves/1970 Вход свободный по регистрации.
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