Женя Синяков — российский комик и резидент Comedy Club, ставший яркой звездой российской сцены. Родом из Гатчины (Ленинградская область), артист начал свою карьеру как юморист в стендап-жанре, быстро завоевав признание аудитории. Его выступления — это остроумные наблюдения, харизма и искренность, которые сделали Евгения Синякова популярным не только на телевидении, но и в интернете. Стендап Евгения можно посмотреть в интернете или в шоу на ТНТ, где артист регулярно появляется с новыми номерами. Особенно активно он выступает в июне — в этот период стартуют его сольные программы. Женя Синяков комик с уникальной подачей и чувством юмора, благодаря чему его шоу собирают аншлаги по всей России.