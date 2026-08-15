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Женя Синяков

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Женя Синяков — российский комик и резидент Comedy Club, ставший яркой звездой российской сцены. Родом из Гатчины (Ленинградская область), артист начал свою карьеру как юморист в стендап-жанре, быстро завоевав признание аудитории. Его выступления — это остроумные наблюдения, харизма и искренность, которые сделали Евгения Синякова популярным не только на телевидении, но и в интернете. Стендап Евгения можно посмотреть в интернете или в шоу на ТНТ, где артист регулярно появляется с новыми номерами. Особенно активно он выступает в июне — в этот период стартуют его сольные программы. Женя Синяков комик с уникальной подачей и чувством юмора, благодаря чему его шоу собирают аншлаги по всей России.

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