Женя Любич по сложившейся многолетней традиции представит «Снежный концерт». В основе программы песни с пластинки «снежно», а также всё зимнее, сказочное и волшебное из репертуара певицы. Здесь сможешь настроиться на новогодний лад и насладиться нежными звуками музыки Жени Любич, от которой даже в самый сильный мороз на душе становится тепло и хорошо. Непременно прозвучит интернет-хит «Колыбельная Тишины» из фильма «Он -Дракон», на которую самые разные люди — музыканты профессионалы, мужчины, девушки, дети разместили в интернете сотни своих кавер-версий.