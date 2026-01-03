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Женя Любич «Снежный концерт»

улица Новый Арбат 15

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Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Женя Любич по сложившейся многолетней традиции представит «Снежный концерт». В основе программы песни с пластинки «снежно», а также всё зимнее, сказочное и волшебное из репертуара певицы. Здесь сможешь настроиться на новогодний лад и насладиться нежными звуками музыки Жени Любич, от которой даже в самый сильный мороз на душе становится тепло и хорошо. Непременно прозвучит интернет-хит «Колыбельная Тишины» из фильма «Он -Дракон», на которую самые разные люди — музыканты профессионалы, мужчины, девушки, дети разместили в интернете сотни своих кавер-версий.

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