Женский стендап
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Не бойся не всё будет о покупках и маникюре. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями и убедиться, что женщины могут смешить не хуже мужчин.
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