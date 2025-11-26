Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чтобы раздать свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также пройтись по всем женским штучкам без запретных тем. После концерта ты можешь продолжить отдых за барной стойкой. В продолжении вечера будет Дискотека 90-х. Состав выступающих артистов может отличаться от афиши. Если ты хочешь узнать состав комиков, или тебе нужна помощь в выборе стола, звони по указанному номеру. Сбор гостей не менее, чем за 30 минут до начала программы.
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Здравствуйте. Со стендапом я знакома более трех лет, но тот, что был на Таганке 23.02.2024-это просто кошмар. Я не люблю оставлять негативные отзывы, но без этого, в данной ситуации, никак. Повела молодого человека (он изначально был настроен против, но я его уверила, что будет круто и весело), так мне было так стыдно и неловко после выступления, как будто я там стояла и мычала. Первая девушка Лилия-главная зажигалочка. Если бы не она, то вечер был бы сущим провалом (да, еще бОльшим, чем он оказался на самом деле). На вторую выступающую комикессу я глаза закрыла-видимо, стиль шуток такой 🤷, на любителя Борсук без проверки материала советуем не выпускать на сцену. Молчал весь зал. Лишь в конце было принято ею «решение» заговорить только с одной девушкой из зала, при чем, это был действительно ПРОСТО разговор. Подытожу: если бы это был мой «первый раз», как у моего мч, то больше я бы на стендап ни ногой. Благо, это единичный случай