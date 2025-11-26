Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чтобы раздать свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также пройтись по всем женским штучкам без запретных тем. После концерта ты можешь продолжить отдых за барной стойкой. В продолжении вечера будет Дискотека 90-х. Состав выступающих артистов может отличаться от афиши. Если ты хочешь узнать состав комиков, или тебе нужна помощь в выборе стола, звони по указанному номеру. Сбор гостей не менее, чем за 30 минут до начала программы.