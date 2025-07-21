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Про событие
Женский ретрит за городом, где ты сможешь погрузиться в практики телесной осознанности, исследовать свои внутренние отклики и обрести гармонию. Когда женщина возвращается к телу и природе она начинает сигналы своего тела до того, как оно заговорит болью. Она выбирает не из страха, а из внутреннего отклика — для себя, семьи, детей. Ощущает радость жизни — в движении, дыхании, тишине. Умеет выстраивать границы мягко и бережно, защищая свой мир. Чувствует свой лад — и из этой наполненности дарит любовь, силу, тепло. На ретрите за городом тебя ждёт: — Практики телесной осознанности и пробуждения чувствительности — Мягкое исцеление глубинных женских травм и возвращение опоры на себя — Глубокая связь с природой, лесом, тишиной и своим внутренним ритмом — Сакральное пространство, где женщины — зеркала друг для друга, а вместе все участники обретут себя снова С 21 по 23 июля — Ты будешь проживать в ретритном доме Медведица Шанти — Вкусно и правильно питаться — Париться и проводить женские практики в бане — Практиковать йогу, динамические практики — Исцеляться танцем — Наполняться общением с женщинами Ведущая: Лия Рустамова — системный расстановщик, йогатерапевт, автор и ведущая телесных практик. Более подробную информацию можно уточнить у организатора в ТГ — https://t.me/iveresh
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