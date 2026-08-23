Женский круг о самоценности, без попытки срочно стать «лучшей версией себя». Вместо этого участницы смогут остановиться, прислушаться к себе и через творчество, движение и телесные практики заметить то, что уже есть внутри. Женский круг — это пространство, где можно на несколько часов выйти из привычного режима «справиться со всем самой». Здесь не нужно соответствовать, быть продуктивной или что-то доказывать. Можно исследовать своё состояние, встретиться с другими женщинами и получить опыт поддержки не только в словах, но и через тело, движение и творчество. В программе — три практики, которые последовательно проведут участниц от творчества к телесному исследованию и совместному опыту. — «Мандала гармонии. Волшебный букет» Психолог, телесно-ориентированный и процессуальный арт-терапевт Жанна Амченцева предложит создать собственную мандалу из образов любимых цветов. Через цветы и визуальные образы участницы смогут исследовать свои качества и ресурсы — в том числе те, которые обычно остаются незамеченными. — Аутентичное движение Соматический психолог, танцетерапевт и ведущая аутентичного движения Анастасия Лето предложит перенести внимание из мыслей в тело. Через движение можно будет исследовать своё актуальное состояние: что сейчас живо, где есть напряжение, чего хочется и какая поддержка нужна. — Телесная практика и женский круг Ведущая женских кругов, телесно-ориентированный психотерапевт и телесный практик Александра Статиенко поможет перевести тему самоценности из размышлений в непосредственный телесный опыт. Завершением станет совместное пространство, где можно просто побыть среди других женщин, почувствовать тепло и поддержку и разрешить себе ничего не заслуживать. Женский круг подойдёт тем, кто хочет: — лучше почувствовать своё состояние и потребности — исследовать тему самоценности через творчество и тело — немного замедлиться и переключиться с привычного режима достижений — познакомиться с другими женщинами в безопасной и бережной атмосфере — получить новый опыт поддержки и внимания к себе