ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский круг «Кто я?»

Офис «Нагатинская», 1-й Нагатинский проезд, 11к3

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+

Про событие

Свечи, медитация и творческое исследование себя. Какой ты бываешь, когда на время оставляешь привычные роли и ожидания? Встреча станет своеобразным ритуалом перехода в тёмную половину года. В пространстве свечей участницы смогут замедлиться, переключиться с внешнего мира на внутренний и обратиться к вопросу: «Кто я на самом деле?» В программе — три необычные практики. «Карта коллажа души» (SoulCollage) — «Источник». Каждая участница создаст собственную карту из образов и символов, чтобы исследовать свои истоки и ту часть себя, которая существует за пределами привычных ролей. Художественные навыки не нужны. Медитация на соединение с Высшим Я. Практика внутреннего исследования, которая поможет прислушаться к себе и по-новому взглянуть на вопрос о собственной идентичности. Создание свечей своими руками. Участницы изготовят свечи, которые заберут с собой. Она станет личным символом внутреннего света и напоминанием о пережитом опыте. Встреча также включает женский круг — пространство, где можно делиться мыслями и чувствами, слушать других или оставаться в тишине. Здесь не нужно искать единственно верный ответ на вопрос «Кто я?»: важнее дать себе время для исследования и новых открытий. Ведущая: Александра Статиенко — телесно-ориентированный психотерапевт и телесный практик, ведущая женских кругов, ретритов и авторских семинаров, мастер практики «Добаюкивание».

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи

3000₽

Мастер-класс по массажу ребозо
Мастер-класс по массажу ребозо

от 2500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи