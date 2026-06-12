Свечи, медитация и творческое исследование себя. Какой ты бываешь, когда на время оставляешь привычные роли и ожидания? Встреча станет своеобразным ритуалом перехода в тёмную половину года. В пространстве свечей участницы смогут замедлиться, переключиться с внешнего мира на внутренний и обратиться к вопросу: «Кто я на самом деле?» В программе — три необычные практики. «Карта коллажа души» (SoulCollage) — «Источник». Каждая участница создаст собственную карту из образов и символов, чтобы исследовать свои истоки и ту часть себя, которая существует за пределами привычных ролей. Художественные навыки не нужны. Медитация на соединение с Высшим Я. Практика внутреннего исследования, которая поможет прислушаться к себе и по-новому взглянуть на вопрос о собственной идентичности. Создание свечей своими руками. Участницы изготовят свечи, которые заберут с собой. Она станет личным символом внутреннего света и напоминанием о пережитом опыте. Встреча также включает женский круг — пространство, где можно делиться мыслями и чувствами, слушать других или оставаться в тишине. Здесь не нужно искать единственно верный ответ на вопрос «Кто я?»: важнее дать себе время для исследования и новых открытий. Ведущая: Александра Статиенко — телесно-ориентированный психотерапевт и телесный практик, ведущая женских кругов, ретритов и авторских семинаров, мастер практики «Добаюкивание».