Женский круг ноября — встреча в энергии полнолуния, чтобы остановиться, согреться изнутри и услышать свою инстинктивную природу. Ноябрьская Луна приглашает к честности с собой, к глубине и мягкой внутренней силе. Будешь работать с образом внутреннего огня — как пламя свечи, которое согревает сердце и очищает пространство от лишнего. Через тело, дыхание, звук и поддержку круга каждая участница сможет прожить свой процесс трансформации. Символы полнолуния: • Красный — цвет жизни, страсти и опоры • Вереск — защита и удача (встретимся с какао и вересковым мёдом) • Богиня Лилит — свобода, желание, живость В программе: • Ритуал огня и настройка на женскую силу • Танец освобождения и пробуждения сексуальности • Шаманская практика с бубном • Алхимический процесс создания «новой себя» Это пространство для живых эмоций, открытых сердец и поддержки. Здесь можно быть настоящей. Для кого: Для женщин, которые чувствуют зов — к себе, к своей природе, к изменениям. Что получишь: Опору на тело, контакт с внутренними ритмами, больше силы и тепла, вдохновение от круга. Ведущая: Александра Статиенко — телесный психолог, мастер Ломи ломи нуи, ведущая женских практик.